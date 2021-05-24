Граждане Грузии организовали в Алматы подпольное онлайн-казино

Их приговорили к 4,6 годам.

В Алматы осудили двух граждан Грузии за неоднократную организацию незаконного игорного бизнеса, сообщает zakon.kz.

В ходе проверок из компьютерного клуба было изъято 42 комплекта игровых компьютеров для онлайн казино, с приложениями, позволяющими организовать запрещенный вид бизнеса, а именно - онлайн азартные игры с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша, - говорится в сообщении ДЭР по Алматы.

Ранее, по этому же адресу была пресечена незаконная деятельность игрового зала, организованная теми же лицами. Тогда было изъято 62 комплекта игровых компьютеров и 3 игровых терминала.

Двое граждан Грузии признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.307 ч. 3 п.2 УК РК (организация незаконного игорного бизнеса, с извлечением дохода в особо крупном размере) и приговорены к 4,6 годам лишения свободы, - добавили в ведомстве.

Кроме того, в суде рассматривается досудебное расследование в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса.

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