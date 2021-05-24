25 мая истекает срок уплаты ряда налогов и платежей

В том числе речь идет об уплате пенсионных взносов и отчислений ОСМС.

Департамент государственных доходов по г. Алматы напоминает, что 25 мая 2021 года истекает срок уплаты ряда налогов и платежей, передает zakon.kz.

Так, истекают сроки уплаты:

КПН, авансовые платежи за май 2021 года;

КПН, удержанный у источника выплаты с доходов резидента, выплаченных в апреле 2021 года, и доходов нерезидента, начисленных и выплаченных, а также в пределах суммы выплаченной предоплаты в апреле 2021 года;

ИПН, удержанный у источника выплаты с доходов физических лиц, выплаченных в апреле 2021 года;

КПН, ИПН по декларации ф. 913.00 для налогоплательщиков, применяющих СНР розничного налога за 1 квартал 2021 года;

НДС за 1 квартал 2021 года;

Рентный налог на экспорт за 1 квартал 2021 года;

Платеж по возмещению исторических затрат, если размер платежа превышает 10 000 МРП за 1 квартал 2021 года (1 МРП составляет 2 917 тенге);

Налог на добычу полезных ископаемых за 1 квартал 2021 года;

Роялти, бонус добычи, доля Республики Казахстан по разделу продукции, дополнительный платеж недропользователя, осуществляющего деятельность по контракту о разделе продукции за 1 квартал 2021 года;

Текущие платежи в счет уплаты налогов в натуральной форме за 1 квартал 2021 года;

Социальный налог за апрель 2021 года;

Земельный налог;

Налог на имущество;

Налог на игорный бизнес за 1 квартал 2021 года;

Плата за пользование земельными участками;

Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников - текущий платеж за 1 квартал 2021 года;

Плата за эмиссии в окружающую среду: текущий платеж по объектам загрязнения для плательщиков с объемами платежей 100 МРП и больше в суммарном годовом объеме, по передвижным источникам загрязнения за 1 квартал 2021 года;

Плата за использование радиочастотного спектра, уплачиваемая иностранцами, лицами без гражданства и юридическими лицами-нерезидентами, не осуществляющими деятельность в РК и не зарегистрированными в качестве налогоплательщиков РК, при получении разрешения в апреле 2021 года;

Плата за размещение наружной (визуальной) рекламы за май 2021 года;

Обязательные пенсионные взносы, удержанные из доходов за апрель 2021 года;

Обязательные профессиональные пенсионные взносы, исчисленные по доходам, выплаченным работникам в апреле 2021 года;

Социальные отчисления за апрель 2021 года;

Отчисления на ОСМС по доходам, выплаченным работникам в апреле 2021 года;

Взносы на ОСМС, удержанные из доходов в апреле 2021 года. Ознакомиться с информацией по срокам уплаты налогов и платежей и представления налоговой отчетности в 2021 году можно в налоговом календаре.

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