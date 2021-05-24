В МОНе провели анализ "пробелов" по учебе у школьников

В этом учебном году в процессе обучения было задействовано более 3,4 млн учащихся.

Совместно с Академией образования имени Алтынсарина был проведен анализ учебных программ с 1 по 11 классы и составлен план работы по восполнению обучения, сообщила на брифинге председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Майра Мелдебекова, передает корреспондент zakon.kz.

Летняя школа будет организована с 26 мая по 19 июня. Формат обучения будет разный. Это могут быть индивидуальные уроки или класс. Смотря как организует все каждая организация образования. МОН совместно с Академией образования имени Алтынсарина был проведен анализ, полностью весь контент содержания учебных программ с 1 по 11 классы. При дистанционном формате какие темы были наиболее сложные для усвоения и какие были не усвоены. Был составлен перечень, с темами и часами, все это доведено до организаций образования, — сообщила Майра Мелдебекова.

По ее словам, из 90 дней летних каникул, традиционно из них 56 дней отдыхали сами учителя, а оставшиеся дни приходили в школу на работу, поэтому работа по восполнению знаний не скажется на отдыхе учителей.

Остальные дни ранее до пандемии учителя приходили в школу, проверяли рабочие планы и это будет продолжено. В рамках этой работы учителя будут заниматься над восполнением знаний. Эта работа будет оплачиваться также, как они и получали ранее в летнее время, — уточнила глава Комитета.

В этом учебном году, согласно ее информации, в процессе обучения было задействовано более 3,4 млн учащихся. Работа проходила в комбинированном формате, однако школы с небольшим количеством учащихся до 300 человек работали в штатном режиме.

Итоговые данные будут подведены после выставления всех итоговых оценок. Но как педагог и учитель могу сказать, что традиционный формат нельзя сравнивать с дистанционным. Когда учитель с учеником с глазу на глаз проводит урок, учитываются разные форматы. Поэтому здесь вопросы будут, на качестве это может отразиться. У нас есть ученики, которые были более самостоятельно организованные к ИКТ технологиям и обучались самостоятельно. По дистанционному результату у них были результаты хорошие. Сейчас предстоит нам работать над восполнением знаний. Поэтому у нас сейчас с 26 мая будут запускаться летние школы, но все будет по желанию родителей. Это не одного дня будет работа. Далее на предстоящих учебных годах задача также будет выполняться, — объяснила Мелдебекова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!