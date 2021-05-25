Казахстанский боксер победил без боя на старте чемпионата Азии

Соперником Аманкула в 1/8 финала должен был стать Саид Абасс Аль-Бахрани из Кувейта, однако он на ринг не вышел.

Вице-чемпион мира из Казахстана Абильхан Аманкул победил без боя на старте чемпионата Азии в Дубае (ОАЭ), передает zakon.kz.

Как сообщает sports.kz, соперником Аманкула в 1/8 финала в весовой категории до 75 кг должен был стать Саид Абасс Аль-Бахрани из Кувейта, однако он на ринг не вышел.

В итоге из-за неявки соперника победителем был объявлен Аманкул - он вышел в четвертьфинал турнира, - говорится в сообщении.

Также сообщается, что ранее четвертьфиналистом от мужской сборной Казахстана стал Закир Сафиуллин (64 кг), который встречался с иранцем Ашканом Резаи. Он стал первым казахстанским боксером, который с победы стартовал на этом турнире. Перед ним на ринг выходили Махмуд Сабырхан (56 кг) и Серик Темиржанов (60 кг), однако оба потерпели поражение.

Абильхан Аманкул является серебряным призером чемпионата мира (2017), серебряным призером Летних Азиатских игр (2018) и бронзовым призером чемпионата Азии (2017).

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