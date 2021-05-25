Карантин ослабили в Павлодарской области

Новое постановление вступает в силу с 00:00 25 мая 2021 года.

Карантинные меры ослабили в Павлодарской области, передает zakon.kz со ссылкой на КТК.

Согласно матрице оценки эпидситуации, регион с 17 мая находится в "желтой" зоне. Ситуация пока остается напряженной, за вчерашние сутки зарегистрировано 73 заболевших COVID-19, из них девять – бессимптомных, остальные ‒ симптомные. главный санврач Павлодарской области Батырбек Алиев

Согласно новому постановлению, санэпидрежим смягчается: продлен режим работы объектов общественного питания. Если раньше они могли принимать посетителей с 09:00 до 20:00, то теперь ‒ с 07:00 до 00:00 при заполняемости не более 50 мест. Объектам общественного питания по типу столовых, которые были открыты с 09:00 до 00:00, теперь разрешено работать круглосуточно. Без ограничения по времени будут открыты стрит-фуды (отдельно стоящие палатки, ларьки, киоски).

Возобновляется движение межобластных, внутриобластных, междугородних автобусов и микроавтобусов (за исключением Павлодар ‒ Аксу, Павлодар ‒ Каменгер, Павлодар ‒ Зангар).

Ранее бани были открыты с 08:00 до 00:00, теперь они могут работать без ограничений. Сауны также теперь будут работать без ограничения по времени, но с приостановлением работы в воскресные дни. Послабление режима коснется и крытых рынков, для них снято ограничение работы в субботние и воскресные дни.

Разрешена деятельность закрытых до этого объектов культуры ‒ театров и кинотеатров, концертных залов, но при заполняемости не более 20%. При соблюдении усиленного санитарно-дезинфекционного режима могут возобновить свою деятельность объекты туризма.

Ученикам всех классов общеобразовательных школ можно заниматься в комбинированном формате, но с численностью детей в классе не более 25. Разрешены спортивные мероприятия при заполняемости не более 15%. Разрешена деятельность религиозных объектов без проведения коллективных мероприятий и при заполняемости не более 15%.

При этом остается запрет на проведение как в закрытых помещениях, так и на открытых местностях зрелищных, семейных, коллективных, корпоративных торжественных (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок и т. д.) мероприятий с массовым скоплением людей (митинги, шествия, выставки, конференции, демонстрации и др.), а также запрет на аренду частных домовладений и строений для проведения массовых корпоративных мероприятий. Не будут пока работать развлекательные учреждения, такие как бильярдные, игровые и ночные клубы, боулинг-центры.

Новое постановление вступает в силу с 00:00 25 мая 2021 года.

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