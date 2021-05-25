В Белом доме хотят "привлечь режим Лукашенко к ответственности"

Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска.

Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в телефонном разговоре обещал экс-кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской привлечь к ответственности действующие власти Беларуси во главе с президентом Александром Лукашенко, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Господин Салливан дал понять, что США в координации с ЕС и другими союзниками и партнерами привлекут режим Лукашенко к ответственности, - говорится в сообщении Белого дома.

Салливан также осудил инцидент с самолетом Ryanair в аэропорту Минска и задержание основателя Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским, Романа Протасевича и призвал к новым выборам в Беларуси с наблюдением ОБСЕ.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая "организацию массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

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