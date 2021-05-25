Текст Конституционного закона публикуется в печати.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон "О выборах в Республике Казахстан", передает zakon.kz.

Об этом сообщает официальный сайт Акорды.

Главой государства подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.

Основным документом закрепляется проведение прямых выборов акимов городов районного значения, сел, поселков сельских округов. Данная реформа коснется акимов 2 345 административно-территориальных единиц, из них 836 акимов будут избираться прямым голосованием уже во втором полугодии 2021 года.

Акимами могут быть избраны граждане РК не моложе 25 лет, соответствующие квалификационным требованиям согласно законодательству о государственной службе. В выборах могут участвовать кандидаты, выдвинутые политическими партиями, и самовыдвиженцы путем сбора подписей не менее 1% от общего числа избирателей, имеющих право голосовать. При этом аким района (города областного значения), в случае отсутствия выдвинутых кандидатов либо выдвижения только одного, вправе выдвинуть двух либо одного кандидата соответственно.

Законом предусмотрено внесение для всех кандидатов избирательного взноса в размере одной минимальной заработной платы. Сами выборы будут объявляться за 40 дней, проходить за 10 дней до истечения срока полномочий действующего акима. Во время своей деятельности избранный аким будет подотчетен населению за проводимую работу.

Снижается порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис Парламента и маслихаты – с 7% до 5%, а также добавляется графа "Против всех" в избирательных бюллетенях всех уровней, – говорил министр национальной экономики РК Асет Иргалиев.

Данный закон, по его словам, позволит избирать акимов непосредственно населением. А в целом, реализация документа позволит повысить оперативность реагирования сельского акима к проблемам населения и в полной мере реализовать концепцию "Слышащего государства".

Текст Конституционного закона публикуется в печати.

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