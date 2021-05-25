"АрселорМиттал Темиртау" стремится к безотходному производству

Работа над химическим составом шлаков и их минералогией позволит открыть возможности для использования шлаков в сельском хозяйстве в качестве удобрений.

24 мая 2021 года АО "АрселорМиттал Темиртау" и Назарбаев Университет заключили договор на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по проведению анализа отходов (шлаков) отвалов конвертерного производства для разработки новых материалов.

Уже несколько лет многие научно-исследовательские центры мира задаются вопросом как же превратить отходы в доходы. Наибольшего успеха в этом удалось достичь сталелитейной промышленности – переработка и дальнейшее использование доменного шлака широко применяется во всем мире, в том числе и в Темиртау. Однако применение других типов шлаков, например сталеплавильных, остается ограниченным. В Темиртау еще с советского времени накоплены горы сталеплавильных шлаков.

Для решения важнейшей задачи по утилизации сталеплавильных шлаков 24 мая 2021 года АО "АрселорМиттал Темиртау" и Назарбаев Университет заключили договор на проведение исследований свойств отходов и их переработки для дальнейшего применения.

Предварительно были определены три области применения сталеплавильных шлаков: в качестве абразивов при зимнем содержании дорог; асфальтового агломерата и балластного слоя ж/д полотна. Задачей профессоров и студентов Назарбаев Университета станет проведение исследований для изучения безопасности и эффективности применения сталеплавильного шлака в дорожном производстве.

Кроме того, работа над химическим составом шлаков и их минералогией позволит открыть возможности для использования шлаков в сельском хозяйстве в качестве удобрений.

Данный проект осуществляется при поддержке глобального подразделения НИОКР АрселорМиттал, в котором состоят более полутора тысяч исследователей, представляющих 25 стран в 12 исследовательских центрах со стратегическими исследовательскими центрами, расположенными в Европе, Северной и Южной Америке. Со стороны глобальной команды НИОКР проект в Казахстане курирует инженер по исследованиям побочных продуктов Виктория Торрес Масагер.

Это только начало нашей совместной работы. Уверен, что мы добьемся успеха в переработке отходов. Данное сотрудничество поможет нам двигаться вперед в вопросах устойчивого развития на международном уровне. Компания стремится к безотходному производству, улучшению экологической обстановки в Темиртау Подписание договора с Назарбаев Университет станет основой для укрепления потенциала научно-практических исследований в области экологии в Республике Казахстан, - отметил генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау", Биджу Наир.

"Мы крайне заинтересованы в развитии отношений с крупными международными компаниями. Этот проект важен для всего экологического сообщества, для создания научного потенциала, для экономики Казахстана. Назарбаев Университет считает своей целью сотрудничество с ведущими промышленными компаниями Казахстана и, сотрудничество с такой компанией как АО "АрселорМиттал Темиртау", которая является не только одной из ведущих промышленных компаний в Казахстане, но и в мире, для нас является хорошей возможностью для демонстрации потенциала Назарбаев Университет в решении актуальных проблем индустрии", - отмечает Провост Назарбаев Университета, Илесанми Адесида.

Сотрудничество АО "АрселорМиттал Темиртау" и Назарбаев Университета в вопросах переработки сталеплавильных шлаков позволят поднять на международный уровень отечественную науку, увеличить промышленный потенциал области и уменьшить вредное воздействие на экологию.

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