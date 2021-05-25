Локдауны, увольнения, своя вакцина: как страны бывшего СССР справляются с пандемией

Сначала в странах постсоветского пространства "начались соревнования, кто быстрее и жестче введет карантинный локдаун, затем соревновались количеством проведенных тестов".

На российском сайте "Лента.ру" вышел большой материал, в котором ведется разбор того, как Россия и страны постсоветского пространства справлялись с пандемией коронавируса. В материале рассказывается о том, что Казахстан вошел в "узкий круг" стран, имеющих собственную вакцину от коронавируса и о том, что ухудшение эпидситуации в странах привело к снятию с должностей глав министерств здравоохранения.

Издание пишет, что сначала в странах постсоветского пространства "начались соревнования, кто быстрее и жестче введет карантинный локдаун, затем соревновались количеством проведенных тестов". Затем началась "погоня" за массовой вакцинацией, чтобы сформировать коллективный иммунитет позволит укротить пандемию.

Но пока быстрыми темпами вакцинации не может похвастаться ни одна из стран постсоветского пространства. Эксперты утверждают, что России, которая стала лидером в области производства и глобального обеспечения вакцинами от КВИ, не хватает производственных мощностей. Поэтому налаживается производство, точнее "розлив" вакцин, в частности "Спутника V", в других странах (Белоруссия, Казахстан и др.).

В России провакцинировано 14 192 730 человек, или 9,71 % от населения. В Казахстане прививку получили порядка миллиона человек (данные на 25 мая - прим.), в Украине — свыше 522 тысяч (1,2 %), в Узбекистане — 450 тысяч (1,4 %), в Грузии — около 35 тысяч (0,9 %).

Далее издание пишет о том, что в пандемию наши страны зашли практически одновременно, в начале марта 2020 года. В марте 2020 года все страны начали вводить национальные локдауны (карантины, чрезвычайные положения и т.д.), закрывая границы, общественный транспорт, объекты скопления людей, такие как торговые центры, кинотеатры, даже парки.

Тогда представитель ВОЗ в России доктор Мелита Вуйнович отметила, что лучше всех осуществлялся карантин в Казахстане, где принятые меры работали очень действенно. В крупнейшем мегаполисе Европы — Москве, несмотря на объективные сложности, также удалось достичь эффективного ограничения контактов, пишет Лента.

При этом, по мнению ученых, вирус мутировал и существенно вырос его коэффициент заразности, что объясняет неожиданно резкий рост заболеваемости и смертности. Действительно, это нельзя объяснить лишь несоблюдением ограничительных мер. Так или иначе пандемия, вначале слегка прокатившись по относительно благополучной Западной России, Украине и Грузии, к началу и середине лета накрыла большой волной Сибирь, затем Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.

Среднеазиатский контекст

Относительно Казахстана издание считает, что вирус к нам пришел не из Китая, где началась пандемия, а из Западной Европы, и произошло это относительно поздно — в середине марта 2020 года.

Возможно, это дало время Казахстану подготовиться — действия руководства страны при появлении первых случаев были очень оперативны. Быстрое введение локдауна, закрытие границ, ограничение перемещения внутри страны, экстренные меры по обеспечению лекарствами и защитными средствами, перепрофилирование больниц и даже срочное строительство новых, эффективный контроль со стороны президента и правительства, мониторинг и координация Министерства здравоохранения, и самоотверженный труд медицинских работников помогли Казахстану относительно благополучно преодолеть первую волну весной 2020 года.

При этом Казахстан активно занимался поисками лицензированных вакцин, и мобилизовал ресурсы для производства собственной. В середине 2020 года страна положилась на поставку российского "Спутник V", обеспечив разлив вакцины на собственном предприятии в Караганде. "Вполне логичное решение ближайшего соседа и союзника Кремля. Другие вакцины далеки и дороги, да их и самим производящим странам не хватает", - отмечает Лента.

В апреле 2021 года министр здравоохранения Алексей Цой заявил о выпуске первой 50-тысячной партии новой вакцины против COVID-19 QazVac.

Таким образом Казахстан вошел в узкий престижный клуб стран-производителей вакцин. Новое жамбылское медицинское предприятие планирует выпускать до 60 миллионов доз препарата QazVac в год — строительство завода стоимостью семь миллиардов тенге началось в прошлом году, - пишет Лента. - Но весной 2021 года Казахстан резко ощутил нехватку вакцин, и Президент Токаев поставил ультиматум премьер-министру Аскару Мамину и министру здравоохранения Алексею Цою — либо вопрос решается к концу апреля, либо кто-то из чиновников покинет свой пост. Поручение президента выполнили — время покажет, насколько успешно.

Козлы отпущения

Каждая волна — большая или малая — сопровождается всплесками заболеваемости и резким повышением смертности, несмотря на все усилия по подготовке медиков.

Оно и понятно: есть предел прочности любой системы, лимит кадров, финансов, управляемости и логистических возможностей. В итоге власти некоторых постсоветских стран повели себя в худших традициях управления — занялись поисками и наказанием козлов отпущения вместо того, чтобы изучить ошибки и сбои государственного управления, проанализировать эффективность антикризисных мер, провести всестороннее эпидемиологическое расследование, улучшить возможности диагностики, противовирусного лечения и начать подготовку к вакцинации, - пишет Лента.

Последовал ряд увольнений министров здравоохранения — постов лишились главы ведомств в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане, Украине, Азербайджане. Тучи сгустились над главами ведомств Узбекистана и Армении.

Был отправлен в отставку министр здравоохранения Таджикистана Насим Олимзод. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уволил министра здравоохранения Огтая Ширалиева. Маститого чиновника, доктора медицинских наук, профессора, автора Национальной стратегии развития науки на 2009-2015 годы не спасло шестнадцатилетнее пребывание в кресле главы ведомства.

В Кыргызстане и Казахстане власти не довольствовались назначением козлов отпущения и перешли к принесению сакральных жертв. Так, в Кыргызстане экс-министра Космосбека Чолпонбаева в сентябре 2020 года обвинили в халатности и злоупотреблении должностным положением при заключении "нерентабельного" контракта на консультационные услуги, - пишет Лента.

Так, Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями (финансовой полиции) Кыргызстана сообщала: "Установлено, что руководящие лица Минздрава КР, злоупотребляя служебным положением, а также вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт на предоставление консультационных услуг, который нанес государственному бюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов".

В правительстве КР отмечали, что уровень теневой экономики, объем которой только по официальным данным составляет 130 миллиардов сомов, или 23,6 процента к ВВП, "свидетельствует о ненадлежащем исполнении Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями своих функций". Тем не менее, власти с удовольствием воспользовались услугами уходящей с политической арены структуры, чтобы выставить экс-министра Космосбека Чолпонбаева виновным во всех грехах. Что именно понимается под "нерентабельностью контракта", заключенного опальным экс-министром, следователи ГСБЭП в 2020 году общественности так и не пояснили. Эксперты подозревают, что на самом деле и предъявить Чолпонбаеву в общем-то нечего. К тому же стоит отметить, что одновременно была уволена вице-премьер Алтынай Омурбекова, курирующая проблемы здравоохранения в Кыргызстане, - пишет Лента.

Далее издание указывает на то, что "руководство Казахстана воспользовалось киргизским опытом — власти публично принесли в жертву министра здравоохранения Елжана Биртанова и почти все руководство ведомства — "спасательную бригаду" страны в борьбе с пандемией".

При этом отставка министра была сопровождена возбуждением весьма странного, не имеющего отношения к антиковидной борьбе, уголовного дела и домашним арестом, вызвавшим большой резонанс в обществе. Экс-министра здравоохранения подозревают в выделении бюджетных средств хорватской ИТ-компании Ericsson Nikola Tesla за поставку Казахстану неработающей информационной платформы для национальной системы здравоохранения. Не правда ли, очень похоже на обвинение Космосбека Чолпонбаева в "нерентабельном контракте на предоставление консультационных услуг"? Предполагалось, что платформа будет единым хранилищем данных, а также соединит все информационные системы здравоохранения. Она должна была обеспечить непрерывность оказания медпомощи и автоматизированный сбор актуальных и статистических данных о здоровье пациентов, - пишет издание.

Далее отмечается, что за обвиняемого экс-министра вступилась медицинская общественность и лидеры общественного мнения.

Действительно странными выглядят такие решения на фоне продолжающейся борьбы с пандемией во всем мире, когда именно медицинские работники всех уровней находятся "на передовой" и жертвуют собой ради благополучия всего остального населения. На то, что отставка Елжана Биртанова носит сакральный характер, указывает второе обвинение бывшего чиновника, которое следователи будто бы добавили "до кучи". Неожиданно Биртанову припомнили обстоятельства его собственного заражения COVID-19. В 2020 году Елжан Биртанов сопровождал премьера в поездке по Жамбылской области, где и было манифестировано заболевание коронавирусом.

После того как Биртанов заболел, он был транспортирован в Нур-Султан самолетом санавиации и сразу по прилете госпитализирован в инфекционную больницу. Сейчас экс-министра подозревают в том, что он нарушил правила транспортировки с использованием санавиации. При этом следователи не разъяснили как, по их мнению, заболевший чиновник должен был добраться до столицы, чтобы пройти лечение. В самом деле — не лететь же ему с премьер-министром обратно, чтобы гарантированно заразить все руководство страны? К тому же санавиция и придумана для таких экстренных случаев.

Истории Космосбека Чолпонбаева и Елжана Биртанова оказались до боли похожими. Предъявить обоим чиновникам нечего — оба стали сакральными жертвами, на которых хотят свалить все просчеты правительств по борьбе с пандемией. Понятно, что истории эти — скорее, исключение из правил — в подавляющем большинстве элиты бывшего СССР стараются нивелировать народное недовольство более цивилизованными и гуманными методами, как на Украине. Но нужно понимать, что борьба с вирусом еще не закончена и среднеазиатский контекст еще долго будет сниться ответственным товарищам из министерств здравоохранения постсоветского пространства, - пишет Лента.

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