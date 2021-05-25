Казахстанские участковые не будут отвлекаться на поездки к руководству 

У них будет больше полномочий.

Парламент рассматривает поправки в законы по расширению полномочий участковых инспекторов полиции в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил председатель комитета административной полиции министерства внутренних дел Мурат Баймукашев, сейчас участковый наделен правом вносить от имени полиции физическим и юридическим лицам представления об устранении причин и условий, способствующих правонарушению, а также требовать их исполнения. Расширены его полномочия и по наложению административных взысканий.

Помимо этого планируется дополнительно наделить участкового правом самостоятельно рассматривать еще ряд составов: нахождение несовершеннолетних в развлекательных заведениях в ночное время, нарушение запрета потребления табачных изделий, нарушение административного надзора, создание препятствий для движения транспортных средств. Это позволит ему больше находиться на своем участке, не отвлекаться на поездки к руководству районных отделений, - сказал глава комитета административной полиции.

Он добавил, что также законодательно будет закреплен статус помощника участкового инспектора, поскольку он имеет практически те же полномочия, за исключением принятия процессуальных решений по уголовным расследованиям и ключевых решений по административным материалам.

Принятие законодательных поправок позволит существенно повысить эффективность работы института участковых, освободить их от второстепенной работы и сконцентрироваться на выполнении основных задач, в первую очередь - на работе с населением, - уточнил Баймукашев.

Соответствующие поправки в "Кодекс об административных правонарушениях" и Закон "Об органах внутренних дел" находятся на рассмотрении Парламента. Их принятия планируется в текущей сессии.

Отметим, 1 сентября глава государства в своем Послании поручил законодательно повысить статус участковых инспекторов полиции и предоставить им все возможности для продуктивной работы.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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