Тихановскую убрали из списка лиц разыскиваемых МВД России

При попытке найти Тихановскую в базе в ответе системы на сайте говорится, что по запросу нет информации.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская исключена из списка и базы разыскиваемых МВД России лиц, сообщает zakon.kz.

Как передает РИА Новости, при попытке найти Тихановскую в базе в ответе системы на сайте говорится, что по запросу нет информации.

Светлана Тихановская была внесена в базу разыскиваемых лиц российского МВД в октябре 2020 года. Впоследствии в ведомстве пояснили, что не возбуждали уголовных дел против лидера белорусской оппозиции, ее внесение в список объясняется тем, что МВД России формирует межгосударственный информационный банк на основании соглашений об обмене данными в сфере борьбы с преступностью, заключенными в рамках СНГ.

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