32 человека умерли за сутки в Казахстане от коронавируса и пневмонии

На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 31 232 человека.

За сутки в Казахстане умерли от коронавируса 28 человек, от пневмонии четыре, сообщает zakon.kz.

На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 31 232 человека (30 667 КВИ+ и 565 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 986 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 246 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 668 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 171 пациент, на аппарате ИВЛ – 107 пациентов, - сообщили в Министерстве здравоохранения.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!