Особые требования объявила Саудовская Аравия к хаджу в 2021 году

Паломники должны быть вакцинированы и иметь отрицательный ПЦР тест.

Министерство здравоохранения Королевства Саудовская Аравия объявило об особых требованиях при подготовке к сезону "Хадж-2021", сообщает zakon.kz.

Основные требования саудовской стороны в сезоне "Хадж-2021" связаны с пандемией коронавируса.

- Количество паломников на сезон паломничества в этом году установлено на уровне 60 тысяч человек.

- Подать заявку на паломничество могут граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

- Паломники должны принять две дозы официально утвержденных вакцин в Саудовской Аравии (Pfizer-BioNTech, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Moderna). Вторую дозу нужно принять за 14 дней до визита в Королевство.

- Иностранцам не разрешается выезжать в другие районы, не связанные с паломничеством.

Кроме того, каждый паломник должен получить справку от компетентных органов своей страны о том, что он получил одну из вышеуказанных вакцин, и легализовать ее в посольствах Саудовской Аравии за рубежом.

А также каждый паломник должен предоставить 72-часовой отрицательный результат ПЦР теста по прибытии в Королевство.

Паломники должны строго соблюдать все меры по охране здоровья при перемещении из одного места в другое в районе Мекки. Также необходимо полностью соблюдать установленные правила.

Однако власти Саудовской Аравии пока не объявили количество людей, которых будут приглашать с каждой страны на сезон хаджа 2021 года.

Дополнительная информация и дополнительные требования к сезону паломничества будут объявлены позже.

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