Признаки ценового сговора реализаторов бензина выявили в Казахстане

В адрес розничных реализаторов бензина внесены внесены 14 уведомлений об их устранении.

Подразделения Агентства РК по защите и развитию конкуренции провели анализ рынка в связи с продолжающимся ростом цен на бензин АИ-92 в Казахстане на 12-13% с начала года и сложившейся ситуацией с обеспечением внутреннего рынка данным видом нефтепродуктов, передает zakon.kz.

По результатам проведенной работы выявлены признаки ценового сговора в действиях розничных реализаторов бензина. 30 апреля текущего года антимонопольным органом в адрес розничных реализаторов бензина внесены внесены 14 уведомлений по признакам антиконкурентных согласованных действий в части установления и поддержания цен на бензин АИ-92. Из них 3 - республиканские АЗС PetroRetail, Гелиос, Sinooil, - сообщили в ведомстве.

В Акмолинской области это ТОО "PetroRetail" (филиал), ТОО "Гелиос" (филиал), ТОО "НПО "ЮНА", ТОО "Инком Плюс", ТОО "Есиль".

В ВКО: ТОО "Восток логистик", ТОО "Sinoоil" (филиал), ТОО "PetroRetail" (филиал).

В СКО: ТОО "Эталон Регион", ТОО "Северная Топливная Компания" ТОО "PetroRetail" (филиал), ТОО "Гелиос" (филиал).

В Костанайской области: ТОО "PetroRetail" (филиал), ТОО "Гелиос" (филиал), ТОО "Костанайнефтепродукт", ТОО "Мунай Трейд kst", ТОО "Kst trade", ТОО "Рудненская Топливная компания", ТОО "Костанай Автогаз-7".

Согласно действующему законодательству срок исполнения уведомления составляет 30 календарных дней со дня его получения.

Неисполнение уведомления является основанием для проведения антимонопольного расследования, - отметили в агентстве.

Там пояснили, что при оценке установленных цен на предмет соответствия законодательству РК в области защиты конкуренции и их обоснованность рассматривается с учетом фактически понесенных затрат субъектом рынка, в том числе с учетом цены закупа у оптовых поставщиков.

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