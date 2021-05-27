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Эпидситуация в Алматы все еще остается напряженной - Бекшин

Фото: кадр видео 27 мая 2021, 10:27

Регистрация мутировавших штаммов возросла до 84%, в конце марта регистрация составляла 77%.

Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин рассказал об эпидситуации в городе, передает zakon.kz.

По словам спикера, эпидемиологическая ситуация в городе все еще остается напряженной. В матрице оценки город Алматы находится в "красной" зоне. С ростом регистрации мутировавших штаммов коронавируса.

Регистрация мутировавших штаммов возросла до 84%, в конце марта регистрация составляла 77%, - сказал Бекшин.

При этом он отметил, что за последнюю неделю отмечается снижение заболеваемости. Если в апреле было 700 случаев и выше, то за последнюю неделю регистрация снизилась до 300 случаев. За последние сутки зарегистрировано 290 случаев. Суточный прирост снизился в три раза.

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