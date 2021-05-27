Частые изменения в правила гособоронзаказа вызвали гнев сенатора

Такую практику следует прекращать.

На пленарном заседании Сената Парламента РК депутат Нуржан Нурсипатов в своем депутатском запросе к правительству попросил перестать так часто вносить изменения в правила государственного оборонного заказа, так как это отрицательно сказывается на деятельности бизнеса, передает корреспондент zakon.kz.

Депутат Нурсипатов считает, что нужно сформировать единую политику государственного оборонного заказа, которая должна быть направлена на поддержку казахстанских предприятий. В связи с этим он предложил привести подзаконные акты в соответствие с нормами закона "Об оборонной промышленности и государственном оборонном заказе".

Также сенатор возмущен частыми изменениями в правила госооборонзаказа. На его взгляд, такую практику следует прекращать.

Так, 14 октября 2019 года в реализацию норм Закона приняты Правила формирования, размещения и выполнения государственного оборонного заказа. Однако через 8 месяцев уполномоченный орган разрабатывает новые Правила и Правительство их утверждает. Как известно, частые изменения подзаконных актов, отрицательно сказывается на деятельности бизнес-сообщества, - сказал он.

При этом парламентарий указал на то, что новая редакция правил формирования, размещения и выполнения гособоронзаказа снижает возможности участия в нём отечественного бизнеса. Нурсипатов подчеркнул, что это противоречит поручениям президента страны о повышении уровня локализации производства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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