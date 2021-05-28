В Казахстане будут выдавать диплом британского вуза

Обучать в филиале в Алматы будут большей частью преподаватели из Великобритании.

Университет де Монтфорт - Лестер (De Montfort University, Leicester) откроет свои двери студентам в Алматы в сентябре 2021 года. Он создан Постановлением Правительства Казахстана. Университет входит в топ 200 ведущих молодых, амбициозных и влиятельных университетов мира по версии Times Higher Education.

Его открытие дает возможность казахстанским студентам получить качественное британское образование без необходимости выезжать за границу. Это позволит существенно сократить миграционные потоки и укрепить отечественную экономику за счет того, что основные затраты, связанные с обучением, будут происходить в стране.

Кроме того, самые талантливые студенты могут рассчитывать на получение стипендий.

Возможность поступить в университет будет как у всех желающих из Казахстана, а также из других стран, в том числе Центральной Азии. Открытие университета международного уровня в южной столице укрепит позиции Алматы как образовательного хаба в регионе.

Сегодня университет предлагает обучение по таким специальностям, как: финансы, бизнес, инвестиции, маркетинг, международные отношения и др. В ближайшие три года этот список будет расширен. С января 2022 года планируется обучение по программе МBA.

Обучать в филиале в Алматы будут большей частью преподаватели из Великобритании. Таким образом, качество обучения будет равноценным с головным вузом.

В результате в рамках развития международного сотрудничества между нашими странами, в Казахстане будут внедрены лучшие стандарты образования.

Посольство Великобритании радо приветствовать Университет Де Монтфорт в Казахстане. Великобритания по праву гордится своим высшим образованием и дипломами, которые являются признанными и уважаемыми во всем мире. Мы ожидаем большие успехи от студентов университета. Я уверен, что с новыми знаниями они принесут огромную пользу как Казахстану, так и Великобритании, - отметил Джонатан Лэйфилд, Поверенный в делах посольства Великобритании в РК.

По словам проректора Университета де Монтфорт в г.Лестер Саймона Брэдбери, новое партнерство демонстрирует сильные стороны и репутацию программ университета по бизнесу и праву. «Данное сотрудничество – это возможность развития еще одного прочного международного партнерства, распространения знаний наших преподавателей и других возможностей нашего университета для новой аудитории, а также расширения глобальной сети».

Стоимость обучения в Университете де Монтфорт будет примерно в 4 раза ниже, чем в самой Великобритании за счёт существенного снижения расходов на проживание, текущие расходы, перелёт и т.д. В Казахстане стоимость составит 12 500 долларов США в год. По случаю открытия вуза стоимость для студентов этого года она будет снижена до 10 тыс. долларов США, что на 20% ниже установленной стоимости.

При этом объем инвестиций в рамках открытия филиала Университета де Монтфорт-Лестер, включая операционные расходы, приобретение здания, последующее строительство кампуса в течение следующих 5 лет, составит около 50 млн долларов США.

Открытие британского университета – реальный пример заинтересованности инвесторов в ведении бизнеса в Алматы. Запуск подобного проекта позволит перенять нам лучшие традиции и инновационные подходы британского образования. Это возможность подготовить высококвалифицированных специалистов, востребованных для экономики, - подчеркнул руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин.

Добавим, что университет занимает ведущие места по компьютерным наукам, бизнесу, экономике и инженерии в международном рейтинге Times World Global Subject Ranking 2021. До 97% выпускников университета устраивается на работу в течение полугода после выпуска.

Подать заявку на обучение возможно через веб-сайт: www.dmuk.edu.kz

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