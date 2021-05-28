Изменены правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы

Приложение zakon.kz
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Срок оказания госуслуги - с момента подачи пакета документов на портал - 5 рабочих дней.
Приказом министра иностранных дел РК от 17 мая 2021 года внесены изменения в Правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами Республики Казахстан и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК, передает zakon.kz.
Теперь заявка для выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для нерезидентов РК, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории РК, подается заявителем на веб-портал "электронного правительства" - egov.kz.
В прежней редакции была возможность подачи также через Госкорпорацию "Правительство для граждан".
К заявке прилагаются электронные копии следующих документов:
Ранее требовалось представление оригиналов данных документов для сверки.
Срок оказания госуслуги - с момента подачи пакета документов на портал - 5 рабочих дней. Она оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.
Приказ вводится в действие с 6 июня 2021 года.
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