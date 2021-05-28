QazVac могут включить в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ

Руководитель ВОЗ высоко оценил усилия Токаева.

Глава ВОЗ на онлайн-встрече с Касым-Жомартом Токаевым высказался о QazVac, сообщает zakon.kz.

Как отмечает Акорда, Президент рассказал руководителю Всемирной организации здравоохранения о предварительных результатах клинических испытаний казахстанской вакцины QazVac, уровень эффективности которой составил 96 %.

В настоящее время профильные органы приступили к процессу получения одобрения отечественной вакцины со стороны ВОЗ.

Тедрос Адханом Гебрейесус высоко оценил усилия Касым-Жомарта Токаева в деле противодействия пандемии.

2 миллиона вакцинированных на сегодняшний день – весьма весомый показатель, многие страны до сих пор не достигли такого уровня. Ваши амбициозные цели вакцинировать 55 % населения страны заслуживают уважения, – отметил глава ВОЗ.

Читайте также: Глава ВОЗ - Токаеву: Ваши амбициозные цели заслуживают уважения

Он также приветствовал разработку вакцины QazVac и заявил о готовности рассмотреть возможность ее включения в список медикаментов, рекомендованных ВОЗ для использования в чрезвычайных ситуациях.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!