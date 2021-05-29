Роскомнадзор предупредил Disney из-за мультфильма с героем-геем

В российском ведомстве напомнили, что за пропаганду нетрадиционных отношений в стране предусмотрена административная ответственность.

Роскомнадзор направил письмо телеканалу Disney с разъяснением норм российского законодательства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Поводом стал выпуск короткометражного мультфильма Out ("Выход"), главный герой которого имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию, говорится в сообщении ведомства.

В Роскомнадзоре письмо назвали "профилактическим". Там отметили, что, согласно российскому законодательству, информация, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей и является административным правонарушением.

Роскомнадзор рекомендовал представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей, — говорится в сообщении.

В пресс-службе телеканала Disney сообщили, что короткометражный мультфильм Out не планируется к показу в России.

Данный контент не заявлен в программе канала Disney, не был в эфире и не планируется к показу, — ответил представитель телеканала, комментируя предупреждение Роскомнадзора.

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