Какая погода ждет жителей Алматы, Нур-Султана и Шымкента 

Ожидается переменная облачность.

Синоптики предоставили прогноз погоды на 1-3 июня в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, сообщает zakon.kz.

Нур-Султан

1 июня переменная облачность, ночью дождь, днем небольшой дождь. Гроза. Ветер юго- западный с переходом на северный 7-12, днем порывы 14 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 30-32 тепла.2 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 28-30 тепла.3 июня переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 24-26 тепла.

Алматы

1 июня малооблачно, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 32-34 тепла.2 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 18-20, днем 33-35 тепла.3 июня переменная облачность, в конце дня кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 33-35 тепла.

Шымкент

1 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 19-21, днем 35-37 тепла.2 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 33-35 тепла.3 июня переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 21-23, днем 33-35 тепла.

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