Присоединение АТФБанка к Jusan Bank получило одобрение регулятора

Присоединение АТФБанка к Jusan создает уникальные удобства для клиентов обоих банков.

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций выдало разрешение на добровольную реорганизацию АТФБанка путем его присоединения к Jusan Bank.

Ранее вопрос о присоединении АТФБанка к Jusan Bank был положительно рассмотрен на совместном общем собрании акционеров двух банков, и, в соответствии с законодательными требованиями, все необходимые документы были направлены в апреле 2021 года на рассмотрение регулятору.

В результате присоединения Jusan Bank войдет в тройку крупнейших банков Казахстана по объему активов и капитала, а его консолидированный объем активов после завершения объединения достигнет показателя в 3 трлн тенге, что будет составлять порядка 10% рыночной доли в банковском секторе Казахстана.

Присоединение АТФБанка к Jusan создает уникальные удобства для клиентов обоих банков, открывая широкий доступ не только к объединенной сети филиалов и банкоматов, но и к новым продуктам и сервисам. Сейчас команды двух наших банков работают над комфортной миграцией клиентов АТФБанка, которая должна завершиться до конца текущего года, - комментирует Айбек Кайып, председатель правления Jusan Bank. - В то же время мы продолжаем активно развивать возможности нашей цифровой экосистемы. Так в мобильном приложении Jusan, в дополнение к возможности дистанционно получить банковскую карту и экспресс-кредит, всем нашим клиентам доступны сервисы по инвестированию, страхованию, бронированию билетов и отелей, а также возможность совершать покупки в маркетплейсе Jmart - гипермаркете с более 200 тысячами наименований товаров. Для всех наших клиентов мобильное приложение Jusan - это универсальный инструмент для решения всех жизненных задач, который мы намерены постоянно наполнять новым функционалом.

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