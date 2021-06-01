В год 30-летия Независимости Казахстана в Амангельдинском районе построен первый крытый бассейн

Плавательный бассейн в селе Амангельды построен за счет средств благотворительного фонда "Тілеп".

Торжественное открытие бассейна состоялось сегодня, в День защиты детей, в районном центре – селе Амангельды, сообщает zakon.kz.

Необходимо обратить самое серьезное внимание на спортивный, творческий потенциал подрастающего поколения. Приоритет нужно отдать массовому спорту, физкультуре и, конечно, детям, - отмечает в своем Послании Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.

Инициативу главы государства поддержали частные инвесторы. Плавательный бассейн в селе Амангельды построен за счет средств благотворительного фонда "Тілеп", президентом которого является уроженец Амангельдинского района, известный меценат, путешественник Сапар Искаков.

Стоимость проекта составила 120 млн тенге. Будет создано 15 новых постоянных рабочих мест. Бассейн соответствует стандартам и послужит дальнейшей пропаганде в районе здорового образа жизни, развитию добрых спортивных традиций, - отметила в своем выступлении заместитель акима Костанайской области Бахыт Есимова.

В настоящее время более 33% жителей области отдают свои предпочтения активным занятиям спортом. В связи с этим динамичными темпами развивается спортивная инфраструктура. За последние годы введены в эксплуатацию крытый футбольный манеж, два физкультурно-оздоровительных комплекса, лыжная база с лыжероллерной трассой, школа бокса, проведена реконструкция трех стадионов, отремонтировано 12 объектов спорта, в том числе в 2020 году на стадионе села Амангельды был уложен искусственный газон футбольного поля.

В целом необходимо отметить, что в районе выстроено успешное трехстороннее сотрудничество государства, бизнеса и местного сообщества. Так, в рамках программы "Рухани жаңғыру" в текущем году будет реализовано 15 совместных проектов на сумму 352 млн тенге.

Благодаря такому партнерству, только при поддержке Сапара Искакова началось строительство Туристического хаба в селе Амангельды, стоимость которого составляет порядка 1 млрд тенге. Ввод объекта ожидается в 2023 году.

Кроме того, им осуществляется поддержка молодых художников, писателей, акынов, журналистов, композиторов и т.д. в издании ими своих книг, журналов, газет и т.д. Были изданы книги "Торғай тарландары" (I, II том) Адильбека Жакып и "Қыпшақ қайраткерлері" Өтегена Абдраман.

Стоит отметить, что данная работа транслируется по всей области. В текущем году будут построены физкультурно-оздоровительные комплексы в селах Торгай и Узунколь. Начнется строительство комплексов в селах Аманкарагай и Карабалык. В рамках проектов государственно-частного партнерства в городе Костанай будут введены в эксплуатацию 50-метровый плавательный бассейн и Ледовый дворец спорта.

Вместе с тем в области предусмотрены бюджетные средства для развития спортивного государственного заказа, что позволит обеспечить доступ детей к платным секциям, которые будут компенсированы за счет бюджета

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