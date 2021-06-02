Как отметил американский президент, страна должна "не предоставлять убежище ненависти".

Сторонники идей превосходства белой расы, а не террористические группировка "Исламское государство" (ИГ) и сеть "Аль-Каида", представляют собой наибольшую террористическую угрозу для США, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом заявил во вторник американский президент Джо Байден, выступая в городе Талса (штат Оклахома). Его выступление транслировали новостные телекомпании.

По данным разведывательного сообщества [США], террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы. Ненависть никогда не победить. Она только прячется, но дай ей немного кислорода, и этот небольшой объем кислорода приводит к появлению лидеров, и она выходит из своего укрытия, <...> будто никогда и не уходила. Мы можем и должны не предоставлять убежище ненависти, - отметил Байден.

Ранее глава государства поручил своей администрации ужесточить борьбу с внутренним экстремизмом и провести всеобъемлющую оценку рисков, которые несет это явление, в связи с беспорядками, произошедшими в Конгрессе США в начале года.

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