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Дожди и понижение температуры. Прогноз погоды на 3-5 мая

Фото: pixabay.com 2 июня 2021, 12:59

Возможно выпадение града и усиление ветра.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 3-5 мая, сообщает zakon.kz.

С прохождением Южного циклона пройдут дожди, в отдельных районах республики - сильные дожди. Возможно выпадение града и усиление ветра.

С 4 июня, с вторжением антициклона из районов Скандинавии, прогнизируется значительное понижение температуры воздуха в северной половине республики. Ночью до 2-7 тепла, днем до 10-20 тепла, а в южной половине небольшое понижение температуры ночью до 10-22, днем до 28-35 тепла, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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