Экс-премьер Кыргызстана арестован по подозрению в коррупции

Судья признал его задержание обоснованным и отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о мере пресечения, не связанной с арестом.

Экс-премьер Кыргызстана Омурбек Бабанов арестован на два месяца по подозрению в коррупции, сообщает zakon.kz.

Как передает 24.kg со ссылкой на канцелярию Первомайского районного суда Бишкека, ранее адвокат заявил ходатайство о мере пресечения, не связанной с арестом, однако суд отказал в его удовлетворении.

Вопрос о мере пресечения бывшему главе правительства рассматривался с 9 утра. Судья признал его задержание обоснованным и отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о мере пресечения, не связанной с арестом.

Как ранее сообщали в Госкомитете Нацбезопасности республики, бывший глава кабмина подозревается в коррупции при реализации проекта по разработке золоторудного месторождения "Кумтор". Он был задержан сотрудниками спецслужб 31 мая.

Бабанов был премьером при экс-президенте страны Алмазбеке Атамбаеве и основным конкурентом бывшего президента Сооронбая Жээнбекова на выборах 15 октября 2017 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!