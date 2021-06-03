Число заболевших COVID-19 в Казахстане превысило 390 тысяч

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За прошедшие сутки зарегистрировано 1 385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 2 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 385 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 390 376 случаев, из них:
В Казахстане 2 575 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
в городе Нур-Султане - 193,
в городе Алматы -1 122,
в городе Шымкенте - 151,
в Акмолинской области - 99,
в Актюбинской области - 80,
в Алматинской области - 0,
в Атырауской области - 119,
в ВКО - 149,
в Жамбылской области - 25,
в ЗКО - 32,
в Карагандинской области - 329,
в Костанайской области - 29,
в Кызылординской области – 45,
в Мангыстауской области - 58,
в Павлодарской области - 62,
в СКО - 42,
в Туркестанской области - 40
Всего в стране выздоровело 362 018 человек от COVID-19
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