За сутки Казахстане от коронавируса и пневмонии скончались 19 человек

От коронавируса за прошедшие сутки скончались 15 человек.

За сутки в Казахстане скончались 19 человек от коронавируса и пневмонии, передает zakon.kz.

В Минздраве сообщили, что от коронавируса за прошедшие сутки скончались 15 человек, от коронавирусной пневмонии - четыре.

С 13 марта прошлого года года в стране от коронавируса скончались 4 007 человек. С 13 марта 2020 года от пневмонии с признаками коронавируса скончались 3 376 человек.

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