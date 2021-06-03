Приложение "Путешествуй без COVID" заработает для казахстанцев 

Со следующей недели для казахстанцев заработает приложение для передвижения на территории ЕАЭС.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин на брифинге в СЦК сообщил, что со следующей недели казахстанцы получат доступ к скачиванию приложения "Путешествуй без COVID" и смогут передвигаться на территории стран ЕАЭС, передает корреспондент zakon.kz.

Касательно стран ЕАЭС, там будет работать на всей территории приложение "Путешествуй без COVID". В это приложение уже интегрировали несколько стран, и наша страна тоже будет интегрирована и, думаю, в ближайшее время мы вопрос урегулируем. Это задача от премьер-министра четко поставлена. На следующей неделе мы уже планируем запустить именно, чтобы казахстанцы могли скачивать "Путешествуй без COVID" и выезжать в страны ЕАЭС, - сказал Мусин.

Как граждане будут передвигаться по зарубежным странам, по его словам, этот вопрос пока что остается не решенным.

По поводу зарубежных стран и конкретно по "QazVac" - этот вопрос к министерству здравоохранения. Мы в целом паспорт вакцинации, что сделали на eGov Mobile, мы его сделали там, второе - есть возможность распечатывать, сейчас такое решение принято Минздравом и в поликлиниках это будут делать по обращениям жителей. Если в посольствах или еще где-то будут требовать бумажный документ, то он будет им предоставлен. Следующее, как будет этот вопрос решаться на международном уровне - есть такая служба IATA, ассоциация международных перевозчиков - они решают, как это все будет урегулировано. Как они примут решение, какой это будет стандарт, то мы будем соответствовать конкретному стандарту. Сейчас же наши внутренние нормативные акты отрегулированы так, что в принципе в eGov Mobile вся информация внутри страны, она действительна, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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