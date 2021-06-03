Дефицит в 200 тыс. мест. Как будут разгружать переполненные школы

Был внедрен механизм размещения госзаказа в частных организациях образования.

В среднем образовании сегодня дефицит порядка 200 тыс. мест в школах, сообщил на брифинге президент АО "Финансовый центр" МОН РК Аскар Ибраимов, передает корреспондент zakon.kz.

Строительство и реконструкция частных школ в рамках подушевого нормативного финансирования. Одним из важнейших задач в сфере среднего образования на сегодняшний день является разгрузка переполненных государственных школ. На сегодня в среднем образовании у нас порядка 200 тыс. мест – это дефицит в школах. И этот тренд по дефициту к 2025 году может достигнуть 500 тыс., — сообщил Аскар Ибраимов.

По его словам, ни одно государство не может справиться с такой нагрузкой, и именно поэтому был внедрен механизм размещения госзаказа в частных организациях образования.

Он добавил, что данный механизм предусматривает амортизационные расходы инвестора, которые можно возместить.

В качестве возмещения амортизационных расходов предусматривается норматив. На каждого обучающегося ученика – порядка 96 МРП или около 300 тыс. на сегодняшний день. Если быть точнее, это 280 тыс. тенге, — уточнил глава "Финансовый центр" МОН.

При этом, как отметили на брифинге, у инвестора остается право получения родительской платы за предоставление улучшенных условий пребывания ребенка в школе.

На сегодня этот проект достаточно активно реализуется, частные школы испытывают определенную эпоху ренессанса. Если за весь период независимости у нас функционировало порядка 100 школ, то по итогам этого года количество частных школ, как мы прогнозируем, утроится и достигнет порядка 300. Только за этот текущий год мы прогнозируем, что будет открыто порядка 100 новых частных школ, — заключил Ибраимов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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