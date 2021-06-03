Ученые и эксперты обсудили новую административную юстицию Казахстана

Целью новой модели административной юстиции является снижение уровня конфликтности, отход от бюрократической формы работы, - заявил глава Минюста РК.

2 июня Фондом Нурсултана Назарбаева совместно с Министерством юстиции РК, Институтом Сорбонна-Казахстан КазНПУ им. Абая и национальным волонтерским движением "Акселератор добра: Izgilik elshisi" проведен круглый стол на тему "Новая административная юстиция Казахстана" в рамках проекта "Юридические диалоги", сообщает zakon.kz.

Данное мероприятие посвящено Административному процедурно-процессуальному кодексу (АППК) РК.

Целью новой модели административной юстиции является снижение уровня конфликтности, отход от бюрократической формы работы. министр юстиции РК Марат Бекетаев

Модератором круглого стола выступил заместитель Исполнительного директора Фонда Нурсултана Назарбаева, член Венецианской комиссии Совета Европы от РК, доктор юридических наук, профессор Игорь Рогов.

Инициатива разработки Административного процедурно-процессуального кодекса принадлежит Первому Президенту РК Нурсултану Назарбаеву. В рамках процесса демократизации общественно-политической системы страны по поручению Елбасы была организована работа ученых, экспертов и юристов, направленная на обеспечение объективного рассмотрения споров граждан с госорганами. Новая административная юстиция хорошо вписывается в концепцию "Слышащего государства", предложенную действующим Президентом Касым-Жомартом Токаевым. Таким образом, АППК призван поднять на новый уровень вопрос защиты прав казахстанцев. Игорь Рогов

В свою очередь председатель Конституционного совета Кайрат Мами подчеркнул, "что с самого начала нашим административным судам следует проявить принципиальность, уделять особое внимание соблюдению принципов новой формы судопроизводства".

Вступающий в действие с 1 июля текущего года кодекс придаст новый формат отношениям, возникающим между государством и обществом, в соответствии с высшими ценностями Конституции Республики Казахстан. вице-министр юстиции Наталья Пан

Спикерами на данной сессии также выступили заместитель генерального прокурора Булат Дембаев, председатель специализированной судебной коллегии Верховного суда Айгуль Кыдырбаева, руководитель аппарата акима Алматы Талгат Сарсенбаев, директор Института права, экономики и управления Университета Лотарингии (Франция), доктор юридических наук, профессор публичного права, национальный эксперт Пьер Тифин, глава правовой программы Германского общества по международному сотрудничеству "Содействие правовой государственности в странах Центральной Азии", судья Йорг Пуделька, доктор юридических наук, профессор Латвийского университета (Рига) Гунарс Кутрис и др.

Мероприятие вызвало большой профессиональный интерес у юристов-практиков, адвокатов, правоведов, представителей государственных органов и общественных организаций. К работе круглого стола заметный интерес проявили сотрудники юридических служб акиматов, представляющих все регионы страны. Организаторы отметили, что при необходимости будут проведены дополнительно вебинары и конференции по разъяснению, как всего кодекса, так и его отдельных положений. На все возникающие вопросы в адрес спикеров будут даны подробные ответы.

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