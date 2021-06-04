Сильный ветер в Алматы причинил ущерб транспорту и зеленым насаждениям

ДЧС предупреждает о мерах безопасности.

Об ущербе от стихии и мерах предосторожности проинформировал ДЧС Алматы, передает zakon.kz.

По состоянию на 12:30 в результате сильного порыва ветра на линию 112 поступило 4 сообщения о падении деревьев и веток на автомашины:в Алмалинском районе -2 случая; в Алатауском районе -1 случай;

Медеуский район - 1 сообщение о падении элементы отделки фасада здания на автомашину.

Повреждено – 4 автомашины

На линию Службы спасения-109 поступило 17 сообщений о падении веток и деревьев на проезжую часть, пешеходные зоны и детские площадки. Территория очищена. По информации Службы 109, жертв и пострадавших нет.

Напоминаем, Департамент по ЧС города Алматы на основании Штормового предупреждения РГП "Казгидромет" ОЯ № 06 от 03.06.2021 г. информировал о том, что в Алматы с 21 ч. 00 мин. 03 июня по 21ч. 00 мин. 04 июня 2021г. ожидается кратковременный дождь, гроза, возможен град. Ветер западный, при грозе 15-20, с порывами 25 м/с.

Рекомендации для населения при сильных осадках и ветре:- Необходимо плотно закрыть окна в домах, - не находиться вблизи деревьев и не парковать рядом с ними машины. По возможности, оставайтесь дома. - Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций;

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