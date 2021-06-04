В Таразе отметили День госсимволов

В городе прошел вело-автопробег.

В Таразе 4 июня были организованы мероприятия, посвященные Дню государственных символов Казахстана.

По данным акимата, в рамках молодежной патриотической акции "Менің Туым, Менің Отаным" прошел вело-автопробег от площади "Сахна" аллеи "Жастар" до парка имени Первого Президента Республики Казахстан.

Кроме того, в парке имени Первого Президента Республики Казахстан исполнялся государственный гимн, прошло награждение активных представителей молодежи, волонтеров, состоялась концертная программа.

Во время акции "Қасиетті көк байрағы елімнің!" на фасадах многоэтажных домов вывешивались государственные флаги, одновременно в городских организациях, учреждениях был исполнен государственный гимн Республики Казахстан. В сети гипермаркетов "Mart", "Small", "Вкусная Корзинка" были организованы тематические блиц-викторины, были вручены призы, - добавили в ведомстве.

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