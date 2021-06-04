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Представлялся сотрудником Антикора - житель Шымкента "разруливал" с полицейским

Фото: Кадр из видео 4 июня 2021, 18:24

В Антикоре прокомментировали видеоролик.

В казахстанских соцсетях появилось видео, на котором молодой человек общаясь с полицейскими, представляется сотрудником Агентства по противодействию коррупции, сообщает zakon.kz.

В комментарии к ролику говорится, что юноша показал дорожным полицейским соответствующую "корочку" и его отпустили.

В соцсетях распространяется и сам документ, где указанно, что Нурбол Гайнибекович Каримов работает руководителем управления в Антикоррупционной службе. В удостоверении стоит подпись Шпекбаева А.Ж.

В Антикоре прокомментировали видеоролик.

По факту распространения в социальных сетях видео с якобы сотрудником Агентства РК по противодействию коррупции сообщаем следующее.

Указанное лицо никогда не являлось и не является сотрудником Антикора.

2 июня текущего года установлено, что это гражданин К., житель города Шымкент. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.385 Уголовного кодекса Республики Казахстан (подделка документов).

Необходимо добавить, что парень не первый раз становится "героем" соцсетей и СМИ. В 2016 году его уже задерживали полицейские нарушение ПДД. Тогда он представился родственником Тимура Кулибаева - Кулибаевым Нурболом Тимуровичем. Но полицейские быстро установили личность парня.

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