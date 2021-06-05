Казахстан и Польша возобновляют авиасообщение

Рейсы планируются к возобновлению с 10 июня.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК от 28 мая 2021 года, возобновляется регулярное авиасообщение между Казахстаном и Польшей, передает zakon.kz.

Рейсы планируются к возобновлению с 10 июня текущего года между городами Варшава и Нур-Султан польской авиакомпанией "LOT Polish Airlines" с частотой один рейс в неделю. Первый рейс Варшава-Нур-Султан-Варшава будет выполнен 10 июня 2021 года, далее рейсы между столицами двух государств будут выполняться по понедельникам на воздушном судне типа B-737, - рассказали в пресс-службе Комитета гражданской авиации РК.

Как уточняется, дальнейшее увеличение рейсов между Казахстаном и Польшей будет зависеть от эпидемиологической ситуации и соответствующими решениями Межведомственной комиссии.

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.

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