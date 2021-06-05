Индия против введения паспортов вакцинации от коронавируса

Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев COVID-19.

Глава минздрава Индии Харш Вардхан в ходе встречи министров здравоохранения стран G7 выступил против введения паспортов вакцинации от COVID-19 на данном этапе пандемии, передает zakon.kz.

На данном этапе пандемии уместно также обсудить озабоченность Индии по поводу идеи паспортов вакцинации. Учитывая факт более низкого уровня вакцинации в развивающихся странах в отличие от развитых стран и все еще нерешенные вопросы, связанные со справедливым и широким доступом, поставкой и распределением безопасных и эффективных вакцин, Индия предполагает, что внедрение паспортов вакцин было бы чрезвычайно дискриминационным и невыгодным для развивающихся стран, - приводят слова Вардхана "РИА Новости".

Также он отметил, что Индия предлагает обсудить это "с учетом новых фактических данных об эффективности вакцин и при всесторонней координации ВОЗ, должным образом учитывающей проблему с доступом (к вакцинам), существующую сегодня".

Сообщается, что в Евросоюзе в тестовом режиме заработала электронная система проверки коронавирусных сертификатов, что дает возможность государствам-членам подключаться к общей европейской программе и постепенно начать выдачу электронных сертификатов. К ней уже подключились семь стран - Болгария, Чехия, Дания, Германия, Греция, Хорватия и Польша. В полную силу сертификат планируют запустить 1 июля.

Ожидается, что вакцинированные жители ЕС, получившие сертификат, будут освобождены от обязанности сдавать тесты и соблюдать карантин в путешествиях по Евросоюзу. Европейские сертификаты, возможно, будут доступны и приезжающим в ЕС вакцинированным соответствующим образом гражданам третьих стран. Еврокомиссия предлагала сделать использование COVID-сертификатов внутри ЕС временным - пока Всемирная организация здравоохранения не отменит международную чрезвычайную ситуацию.

Между тем, Индия занимает второе место в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным, общее число заболевших COVID-19 в стране превысило 28,6 млн человек, выздоровели более 26,7 млн. Несмотря на то, что Индия является крупнейшим в мире производителем вакцин, программа прививок в стране идет медленно - обе дозы вакцины за 140 дней прививочной кампании получили 45,8 млн человек, или чуть более 3% населения страны.

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