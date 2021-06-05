В торговом центре Нур-Султана раздают подарки для вакцинированных

В торговом центре "Сарыарка" для поощрения вакцинации населения раздаются купоны со скидками.

В торговых центрах и домах продолжают раздавать подарки для вакцинированных, сообщает zakon.kz.

Как передает официальный сайт акимата города, в торговом центре "Сарыарка" для поощрения вакцинации населения раздаются купоны со скидками.

Наш пункт вакцинации открылся 12 мая. Он работает ежедневно с 10 до 22:00 без выходных. Для вакцинированных есть купон-скидка на 5 тысяч тенге от Actual Optic. Также они могут заполнить бланк и получить скидку в кионопарке. Взрослый – 1500 тенге, студенческий – 1200 тенге. администратор ТРЦ Ажар Абулгазина

Работа медиков на пунктах оставляют положительные эмоции у привившихся граждан.

Я получил уже второй компонент вакцины. Мое мнение положительное. Врачи все объясняют. О побочных эффектах и так далее. После первой вакцины никаких побочных эффектов не было. Все прошло отлично и гладко. житель столицы Дияр Тасым

Напомним, в столице развернуто свыше 100 прививочных пунктов вакцинации против КВИ: в учреждениях ПМСП, а также в крупных ТРЦ и торговых домах. В и числе - "Mega Silk Way", "Keruen", "Хан Шатыр", "Сарыарка", "Евразия", "Абу-Даби Плаза", "Азия Парк", "Биг Шанхай", Центральный рынок, "Алем". Пункты вакцинации работают с 10:00 до 22:00 часов вечера без выходных.

Также, учитывая высокую активность населения, Управлением общественного здравоохранения организованы выездные бригады, которые приступили к массовой вакцинации трудовых коллективов.

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