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COVID-19 подтвердился у 1191 человека за сутки в Казахстане

Фото: РБК 6 июня 2021, 08:02

Всего в стране подтверждено 394 075 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 394 075 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан – 210,
  • в городе Алматы – 154,
  • в городе Шымкенте – 50,
  • в Акмолинской области – 75,
  • в Актюбинской области – 24,
  • в Алматинской области – 60,
  • в Атырауской области – 53,
  • в ВКО – 88,
  • в Жамбылской области – 22,
  • в ЗКО – 87,
  • в Карагандинской области – 184,
  • в Костанайской области – 37,
  • в Кызылординской области – 7,
  • в Мангистауской области – 48,
  • в Павлодарской области – 58,
  • в СКО – 17,
  • в Туркестанской области – 17.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 192,
  • в городе Алматы - 199,
  • в городе Шымкенте - 154,
  • в Акмолинской области - 71,
  • в Актюбинской области - 11,
  • в Алматинской области - 52,
  • в Атырауской области - 15,
  • в ВКО - 111,
  • в Жамбылской области - 0,
  • в ЗКО - 28,
  • в Карагандинской области - 253,
  • в Костанайской области - 24,
  • в Кызылординской области – 14,
  • в Мангыстауской области - 47,
  • в Павлодарской области - 21,
  • в СКО - 17,
  • в Туркестанской области - 20.

Всего в стране выздоровело 366 204 человека от COVID-19

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