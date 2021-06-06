COVID-19 подтвердился у 1191 человека за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 394 075 случаев.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрирован 1 191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 394 075 случаев, из них:

в городе Нур-Султан – 210,

в городе Алматы – 154,

в городе Шымкенте – 50,

в Акмолинской области – 75,

в Актюбинской области – 24,

в Алматинской области – 60,

в Атырауской области – 53,

в ВКО – 88,

в Жамбылской области – 22,

в ЗКО – 87,

в Карагандинской области – 184,

в Костанайской области – 37,

в Кызылординской области – 7,

в Мангистауской области – 48,

в Павлодарской области – 58,

в СКО – 17,

в Туркестанской области – 17.

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 192,

в городе Алматы - 199,

в городе Шымкенте - 154,

в Акмолинской области - 71,

в Актюбинской области - 11,

в Алматинской области - 52,

в Атырауской области - 15,

в ВКО - 111,

в Жамбылской области - 0,

в ЗКО - 28,

в Карагандинской области - 253,

в Костанайской области - 24,

в Кызылординской области – 14,

в Мангыстауской области - 47,

в Павлодарской области - 21,

в СКО - 17,

в Туркестанской области - 20.

Всего в стране выздоровело 366 204 человека от COVID-19

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