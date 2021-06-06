COVID-19 подтвердился у 1191 человека за сутки в Казахстане

Всего в стране подтверждено 394 075 случаев.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 5 июня 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрирован 1 191 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 394 075 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан – 210,
- в городе Алматы – 154,
- в городе Шымкенте – 50,
- в Акмолинской области – 75,
- в Актюбинской области – 24,
- в Алматинской области – 60,
- в Атырауской области – 53,
- в ВКО – 88,
- в Жамбылской области – 22,
- в ЗКО – 87,
- в Карагандинской области – 184,
- в Костанайской области – 37,
- в Кызылординской области – 7,
- в Мангистауской области – 48,
- в Павлодарской области – 58,
- в СКО – 17,
- в Туркестанской области – 17.
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 229 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 192,
- в городе Алматы - 199,
- в городе Шымкенте - 154,
- в Акмолинской области - 71,
- в Актюбинской области - 11,
- в Алматинской области - 52,
- в Атырауской области - 15,
- в ВКО - 111,
- в Жамбылской области - 0,
- в ЗКО - 28,
- в Карагандинской области - 253,
- в Костанайской области - 24,
- в Кызылординской области – 14,
- в Мангыстауской области - 47,
- в Павлодарской области - 21,
- в СКО - 17,
- в Туркестанской области - 20.
Всего в стране выздоровело 366 204 человека от COVID-19
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