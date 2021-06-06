У принца Гарри и Меган Маркл родилась дочь

Ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, в честь Елизаветы II, которую называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл стали родителями во второй раз, сообщает zakon.kz.

У членов королевской семьи родилась дочь — ее назвали Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор, в честь Елизаветы II, которую называли Лилибет, и бабушки, принцессы Дианы.

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