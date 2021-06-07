В Казахстане чай подорожал на 12%, кофе — на 5,3%. И это не предел

Производство чая и кофе в РК выросло на 21%.

В Казахстане за январь–апрель текущего года произвели 6,5 тыс. тонн переработанного чая и кофе — на 20,5% больше, чем годом ранее. При этом цены на эти напитки существенно выросли, передает zakon.kz.

В региональном разрезе более половины производства традиционно пришлось на Алматы: 3,7 тыс. тонн, минус 18,9% за год. В лидирующую тройку регионов также вошли Шымкент (рост сразу почти в 20 раз за год, до 2 тыс. тонн) и Карагандинская область (рост в 28,3 раза, до 453 тонн), сообщает energyprom.kz.

Как отмечается, за прошлый год объемы производства в секторе составляли 18,7 тыс. тонн чая и кофе — на 19,9% больше, чем в предыдущем году.

В мае 2021 года средняя розничная цена на черный байховый чай составила 3,6 тыс. тенге за килограмм. Среди крупных городов страны дороже всего килограмм чая стоил в Караганде: 4 тыс. тенге.

Высокие цены также были зарегистрированы в столице (3,9 тыс. тг) и в Алматы (3,8 тыс. тг). Дешевле всего чай можно было приобрести в Талдыкоргане: 3,3 тыс. тг за килограмм.

По итогам апреля в среднем по Казахстану наблюдалось годовое удорожание чая на 12,4%. При этом больше, чем в среднем, цены на чай выросли сразу в 7 из 17 регионов РК. Так, в Западно-Казахстанской области чай подорожал сразу на 25,3%, в Павлодарской — на 21,4%, в Шымкенте — на 19,3% за год, - отмечают аналитики.

Кофе, в свою очередь, в среднем по РК вырос в цене на 5,3% за год. Наибольший рост отмечен в Кызылординской области: на 16,5%.

В первом квартале текущего года отечественные производители обеспечили спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на переработанные чай и кофе на 31,1%, против 27,6% годом ранее, - отмечают аналитики.

На долю импорта соответственно пришлось 68,9%: в страну завезли 10,2 тыс. тонн чая и кофе — на 0,3% меньше, чем годом ранее.

На экспорт было отправлено 2,5 тыс. тонн переработанного чая и кофе, минус 26,8% за год. В свою очередь, на внутреннем рынке РК реализовали 12,3 тыс. тонн продукции — сразу на 14,6% больше, чем годом ранее.

Между тем непосредственно чая, включая особенные сорта со вкусо-ароматическими добавками, за первый квартал в Казахстан импортировали 7,8 тыс. тонн на 28,1 млн долларов США. Рост в натуральном выражении составил 2,5%, в денежном — 5,3%.

Наибольший объем импорта в секторе пришёлся на Кению: 3,6 тыс. тонн — на 3,8% меньше, чем годом ранее. В денежном выражении импорт составил 12,4 млн долл. США.

На второй и третьей строчке оказались Индия (2,8 тыс. тонн на сумму 10 млн долл. США) и Россия (652,9 тонны на сумму 4 млн долл. США).

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