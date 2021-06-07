Российский певец обвинил Пугачеву в развале карьеры

Примадонна видела на российской сцене одного короля.

Популярный певец 90-х Игорь Наджиев сделал заявление в адрес Аллы Пугачевой, сообщает zakon.kz.

Он обвиняет ее в закате своей карьеры.

Артист не появляется на экранах ТВ и его песни больше не звучат на радиостанциях. Между тем, хит Наджиева "Ну, целуй" 1991 года неожиданно стал популярен за границей.

В одном из интервью певец признался, что в 1994-м и в 2005-м годах до него дошла информация, которой он поверил - Пугачева могла негативно влиять на его карьеру.

По слухам, Примадонна в то время видела на российской сцене одного короля – Филиппа Киркорова, а Игорь Наджиев мог конкурировать с артистом, - говорится в сообщении Радио "Комсомольская правда".

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Певец предлагает все вопросы адресовать другим участникам шоу-индустрии.

Это я пережил! Почему меня нет на телеэкране? Этим вопросом задаются многие люди. Задайте этот вопрос кому-то более высоконаходящемуся в нашем шоу-бизнесе! – сказал Наджиев.

Однако Наджиев уверен, что звездам не стоит бояться конкуренции, потому что фанатов и поклонников хватит всем певцам.

Игорь Наджиев - советский и российский певец, поэт и композитор, актер.

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