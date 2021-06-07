Приложение zakon.kz
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Об этом сообщил Жандарбек Бекшин.
В Алматы коллективный иммунитет достиг более 21%, сказал на брифинге главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин, передает zakon.kz.
На сегодня вакцинированы более 16% от всего населения города. 5% перенесло заболевание. Таким образом коллективный иммунитет превышает 21% от всего населения города, - сказал Бекшин.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в Алматы остается напряженной, несмотря на то, что 1 июня город перешел в "желтую" зону.
Ранее главный санврач сообщал, что коллективный иммунитет должен составлять 70%.
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