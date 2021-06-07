Появились новые эскизы памятника Батырхану Шукенову

Конкурс продлен с учетом заинтересованности и вовлеченность горожан.

Акимат столицы продлил конкурс на лучшую эскиз-идею памятника Батырхану Шукенову до конца июня текущего года, передает zakon.kz.

Как сообщили в акимате, конкурс продлен с учетом заинтересованности и вовлеченность горожан.

Появились новые эскизы, на которых композитор изображен в разных вариациях.

Предложения по эскизам можно высылать на платформу Birge (https://birge-elorda.kz/nur-sultan/) – с правой стороны в нижнем углу "Обратная связь", также на почту centerofurbanism@gmail.com. Участие могут принять все желающие.

Памятник талантливому певцу и композитору Батырхану Шукенову планируется установить в городском парке. Проект будет осуществляться за счет спонсорских средств.

Ранее в столице в канун дня Победы был установлен памятник дважды герою Советского Союза, легендарному летчику Талгату Бегельдинову. Памятник расположен по проспекту Сарыарка (на углу ул. Талгата Бегельдинова). Над проектом работали скульптор Нурлан Далбай и архитектор Расул Сатыбалдиев. Памятник выполнен из бронзы и гранита. На нем Талгат Бегельдинов изображён молодым в форме летчика в годы ВОВ.

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