Безвозмездная военная помощь: Казахстан передаст Таджикистану более 3 млн боеприпасов

Передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве.

Министерство обороны Казахстана разработало проект закона "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи", передает zakon.kz со ссылкой на CentralAsia.

Документ разработан с целью проведения внутригосударственных процедур по вступлению в силу соглашения между правительствами Таджикистана и Казахстана об оказании безвозмездной военно-технической помощи, подписанного 17 апреля 2021 года.

Соглашение подписано в соответствии с текущим планом заключения международных договоров Казахстана на 2021 год. Его цель – создание правовой основы для разовой передачи Казахстаном военного имущества Таджикистану.

Казахстан планирует передать Таджикистану следующее оборудование:

– патроны с пулей ПС 5,45 миллиметра — 3 миллиона 240 штук;

– патроны 23 миллиметра — 20 тысяч 76 штук;

– выстрелы минометные 82 миллиметра — 10 тысяч штук.

Передаваемое имущество является неиспользуемым и хранится в излишнем количестве, в связи с чем бюджетные средства на его восстановление не потребуются. Проект не требует дополнительных финансовых затрат из государственного и местного бюджетов, — объясняет причину передачи снаряжения казахская сторона.

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