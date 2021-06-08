В одной из школ Казахстана дети получили ожоги глаз на экзамене

В помещении забыли выключить кварц и дети несколько часов сидели в таких условиях.

О самочувствии школьников из НИШ IB, которые жаловались на состояние здоровья после нахождения под кварцем, рассказали в управлении здравоохранения города Нур-Султана, передает корреспондент zakon.kz.

Школьники, которые жаловались на состояние здоровья после нахождения под кварцем, были доставлены линией 103 в столичную Многопрофильную городскую детскую больницу №2. При поступлении четверо детей были осмотрены профильными специалистами, проводился полный медицинский осмотр. Трое детей 2004 г.р., один ребенок - 2005 г.р, - сказала пресс-секретарь управления здравоохранения Айгерим Ардаккызы.

По ее словам, у всех детей диагностировали электроофтальмию (поражение глазного яблока) легкой степени тяжести.

После осмотра специалистов все четверо были отпущены домой и на амбулаторное лечение по месту жительства, - уточнила она.

Ранее появилась информация, что во время сдачи госэкзамена в НИШ IB Нур-Султана забыли выключить ультрафиолетовую лампу для кварцевания. Дети полтора часа сдавали экзамен под кварцем.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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