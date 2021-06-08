Возродить инфраструктуру детского отдыха предлагает депутат

Она также предлагает провести объективную ревизию оставшихся объектов, рассмотреть судьбу каждого.

Депутат Мажилиса Екатерина Смышляева подняла вопрос детского отдыха и работы оздоровительных лагерей, передает zakon.kz.

В последнее время мы много слышим о современных образовательных трендах вроде «soft skills», как о чем-то новом. Но традиции формирования жизненно-важных навыков всегда существовали в нашем обществе. Огромный воспитательный потенциал детских лагерей (временных коллективов) годами использовался в системе дополнительного образования, пока в какой-то момент к ним не был потерян интерес, - написала она на своей странице в Facebook.

По ее словам, за 25 лет количество загородных баз в Казахстане уменьшилось более чем в 2 раза, а те, что удалось сохранить, часто находятся в аварийном состоянии.

На смену классическому детскому отдыху пришли двухчасовые пришкольные площадки без питания, свежего воздуха и перемены обстановки.

На фоне оптимистичных цифр МОН РК о 13 тысячах детских лагерей, нужно признать, что это подмена понятий, как в отношении самих объектов, так и в отношении услуги по отдыху и оздоровлению. "Настоящих" лагерей по данным МОН РК в стране 236, в 2019 году работало 210. Их максимальный охват составляет 200 тысяч детей, это менее 7 % всего контингента, - отметила депутат.

Всему виной, по ее словам, цена вопроса. Учитывая сезонный характер работы объектов, их удаленность от населенных пунктов, содержание лагерей обходится очень дорого, не говоря уже о капитальном ремонте или строительстве. Средняя стоимость капремонта базы до 200 мест обходится более чем в 300 млн тенге. Поэтому базы консервируют, проектно-сметные документации устаревают, а емкость инфраструктуры с каждым годом снижается.

Сезонные объекты государственному бюджету содержать и восстанавливать тяжело, а интерес инвесторов к этому виду социального бизнеса очень низок, ввиду отсутствия мер стимулирования и поддержки государства с одной и жестких правил, и ограничений, с другой стороны.

Действительно, организация отдыха в условиях пандемии стало делом еще более затратным. Неполная загрузка лагеря (30-50%), приобретение антисептиков, усиление медицинской службы, а в завершение еще и обязательное наличие ПЦР-теста у ребенка на момент заезда, значительно удорожает стоимость путевки. Настолько, что родителям - не потянуть. При этом сделать тест за счет средств, скажем, ОСМС отъезжающий в лагерь ребенок не может, в отличие, например, от подследственных, обвиняемых и осужденных, для которых эта услуга медицинскими организациями предоставляется бесплатно, - сказала Смышляева.

Но даже если организатор решится, а родитель найдет возможность организовать ребенку поездку в летний лагерь, то сосуществование ограничений с основными целями работы загородных лагерей на данный момент ставит под вопрос эффективность детского отдыха.

Например, ограничение, связанное с запретом покидать территорию лагеря. Ну а как же походы, игры на местности и экологические маршруты? На фоне дефицита спроса мы почти потеряли студенческое педагогическое движение - мощный молодежный институт вожатых, воспитывающий достойных, ярких и креативных педагогов, - заметила мажилисмен.

При этом она высказала удивление, что детский летний отдыха курируют сразу два вице-министра.

Было удивительно узнать, что летний отдых курирует целых два вице-министра Министерства образования и науки: в части дополнительного образования Шолпан Каринова, а в части работы комитета по защите прав детей Бибигуль Асылова. Казалось бы, вопрос в надежных руках. Так не пора ли прекратить придумывать цифры и вводить в заблуждение заинтересованные стороны? В конечном итоге, кого мы обманываем этими миллионными охватами и 13-ти тысячными сетями детских лагерей? Наших, проводящих все свое дистанционное детство за компьютером в полной социальной изоляции, детей? – спросила депутат.

По ее мнению пришло время усилить требования к реальному охвату детей отдыхом и оздоровлением, поднять статус этого индикатора хотя бы до уровня публичного обсуждения.

Провести объективную ревизию оставшихся объектов, рассмотреть судьбу каждого, разработать план поэтапного возрождения инфраструктуры детского отдыха, определиться стоит ли ждать в этом сегменте инвесторов или отрасль так безнадежно убыточна, что обречена быть бюджетной нагрузкой. Продумать необходимые меры государственной поддержки данного направления в рамках национальных проектов в сфере образования, патриотического воспитания, развития туризма (в данном случае детского). Иначе, в скором будущем, мы не только окончательно потеряем предложения, но и лишимся спроса со стороны родителей, а вместе с ним целого структурного элемента системы дополнительного образования детей, - предложила Екатерина Смышляева.

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