В двух областях Казахстана ожидается сильная жара 

Также ожидаются дожди с грозами.

Синоптики предоставили прогноз погоды по Казахстану на 9 июня, сообщает zakon.kz.

По-прежнему южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранит свое влияние на погоду большей части Казахстана, ожидаются дожди с грозами, местами возможно выпадение града, шквалистый ветер, на юге пыльная буря, на севере ночью и утром ожидается туман, - сообщили в РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами ожидается пыльная буря, усилиться ветер 15-23 м/с, в Туркестанской области шквалистый ветер, днем порывы 26 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усилится ветер 15-20, днем порывы 25 м/с, днем местами возможен град.

В Карагандинской области местами ожидаются шквал, возможен град, днем усиление ветра до 15-20 м/с.

В Акмолинской, Алматинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, днем местами в Акмолинской, горных, предгорных районах Алматинской области возможен град.

В Жамбылской, Актюбинской, Павлодарской, днем в Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами - туман.

Днем на большей части Жамбылской, местами в Алматинской областях ожидается сильная жара.

На большей части в Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Актюбинской, Карагандин-ской, местами в Алматинской, Костанайской, Акмолинской, в отдельных районах Павлодарской, Во-сточно-Казахстанской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 7-12, порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +22+24°С.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Днем гроза. Ветер юго-западный 2-7, при грозе порывы 10 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем +30+32°С.

В Шымкенте переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный 8-13, порывы 18-23 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем +31+33°С.

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