CTS задолжала свыше 116 млн за LRT в Нур-Султане

Замороженный проект "Астана LRT" реализован на 17 процентов, при этом в компании CTS уверены, подрядчик не будет начислять пеню за просрочку.

По результатам прошлого года City Transportation Systems ( бывшая "Астана LRT") должна свыше 116 миллионов долларов за незавершенную линию "Астана LRT", об этом указано в финансовой отчетности компании, пишет zakon.kz, со ссылкой на inbusiness.kz.

Договор с компанией China Railway Asia - Europe Construction Investment на выполнение работ по строительству LRT, предусматривает выплату пенни за просрочку платежей. Сумма пенни рассчитывается исходя из размера ставки Libor плюс 350 пунктов.

Как отмечают аудиторы, руководство компании считает, что китайская компания не воспользуется своим правом на возмещение пени за просрочку платежа.

Согласно отчету, сумма долга составляет около 50 млрд тенге.

На 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность компании перед China Railway Asia - Europe Construction Investment составляет 49,8 млрд тенге или 116 млн долларов по курсу 420 тенге за доллар.

Проект LRT изначально оценивался в 1,9 млрд долларов, что составляло 665 миллиардов тенге, при курсе в 350 тенге за доллар. На реализацию проекта потрачено 314 миллионов долларов, при этом готовность составляет 17 процентов.

Ранее сообщалось, что для завершения строительства "Астана LRT" используют международные кредитные займы.

CTS потратит до 680 миллионов тенге на выпуск долговых облигаций под госгарантии правительства в размере не менее 1,08 миллиарда долларов для завершения проекта строительства линии легкорельсового транспорта.

По данным аудиторов, накопленный убыток компании вырос. В 2019 году убыток составлял 78,6 млрд тенге, в 2020 году 105,1 млрд тенге.

На 31 декабря 2020 года авансы, выданные по проекту консорциуму China Railway Asia - Europe Construction Investment, составили 158,8 миллиарда тенге. В соответствии с контрактом, заключенным между компанией и консорциумом, взаимозачеты авансов выданных и кредиторской задолженности начинаются с промежуточного платежного сертификата, в котором общая сумма промежуточных платежей составит 30 процентов от цены контракта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!