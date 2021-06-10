УЕФА потребовал от сборной Украины убрать с формы на Евро-2020 лозунг "Героям слава"

Это политический смысл - УЕФА.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал сборную Украины убрать с формы слоган "Героям слава", сообщает zakon.kz.

Ранее президент Украинской ассоциации по футболу заявлял, что национальная выступит в особенной форме.

На экипировку была нанесена карта страны с Крымом в ее составе, а также слоганы "Слава Украине" и "Героям слава".

Как отмечает Championat.com, в УЕФА проанализировали форму после запроса со стороны Российского футбольного союза.

Карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган "Слава Украине" также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган - "Героям слава" - украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл, - сообщили изданию.

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