Чемпионат Европы по футболу 2020: Parimatch разыгрывает 4 Лексуса и призы на 50 млн тенге

Каждому участнику автоматически открывается доступ к трем розыгрышам.

С 11 июня по 11 июля в Европе пройдет один из важнейших футбольных чемпионатов — Евро-2020. 26 сборных будут бороться за звание чемпиона, а онлайн-букмекер №1 в Казахстане разыграет четыре Lexus nx200 и призы на 50 млн тенге.

Среди призов смартфоны iPhone 12 Pro Max, приставки PlayStation 5, брендированные подарки. Каждому участнику автоматически открывается доступ к трем розыгрышам: ежечасному, ежедневному и главному еженедельному — с автомобилем.

Принять участие в акции

Как принять участие в акции:

1. Нажмите "Участвовать" на странице промо акции.

2. Создайте новый или зайдите в действующий аккаунт Parimatch.kz

3. Сделайте хотя бы одну ставку от 2000 тенге с коэффициентом 1,8 и выше. За каждые 2000 тенге вы получите билет. Чем больше билетов, тем больше шансов выиграть автомобиль.

Если ваш экспресс не сыграл, вы все равно получите гарантированные призы.

Кроме того, участникам акции доступны акционные квесты. Выполните все задания квеста и получите сундук с наградой.

Хотите знать, как выглядит главный приз? Смотрите ролик от Parimatch к Евро-2020.

Расписание ближайших мачтей Евро-2020

Группа А, 1 тур

Турция – Италия 12 июня, 01:00 (время Нур-Султана)

Группа В, 1 тур

Бельгия – Россия 13 июня, 01:00

Группа D, 1 тур

Англия – Хорватия 13 июня, 19:00

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!